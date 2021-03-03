Глава государства отметил очень сильное информационное влияние РФ с помощью российских СМИ и медиа внутри нашей страны.

Президент Владимир Зеленский заявляет о положительных результатах в борьбе с информационным влиянием РФ на Украину.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Киеве.

«Есть очень сильное информационное влияние на Украину в СМИ российской стороны, и даже в СМИ внутри нашей страны, с чем вы видите, мы боремся. И я считаю уже есть наработки и очень положительные результаты», - отметил Зеленский.

Санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Телеканалы связывают с председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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Автор: Константин Гончаров