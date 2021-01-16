Соответствующие указы от 16 января размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил ректора Национальной академии Службы безопасности, начальника департамента защиты государственности и руководителей Службы во Львовской, Кировоградской и Николаевской областях.

Соответствующие указы от 16 января размещены на сайте главы государства.

В частности, глава государства уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии Службы безопасности и назначил на эту должность Андрея Черняка.

Также президент уволил Анатолия Дублика с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил на эту должность Александра Куксу.

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Кроме того, Зеленский назначил начальника управления СБУ во Львовской области Ивана Осипчука, которого до этого освободил от должности руководителя областного управления СБУ в Кировоградской области.

Перед этим глава государства освободил Юрия Гончарова от должности начальника СБУ во Львовской области.

Также президент назначил руководителем управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного и в Николаевской - Дмитрия Неведрова.

Что было ранее

Сергей Кудинов был назначен ректором Национальной академии Службы безопасности в апреле 2016 года.

Анатолий Дублик занимал должность начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ с 21 ноября 2019 года. В этот же день руководителем управления СБУ во Львовской области был назначен Юрий Гончаров.

Также 18 ноября 2020 года Зеленский освободил Виталия Герсака от должности начальника управления Службы безопасности в Николаевской области.

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Автор: Константин Гончаров