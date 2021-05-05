Президент отметил, что на Донбассе меньше снайперского огня, однако не достигнуты договоренности о режиме полной тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал сенатора США, сопредседателя украинского кокуса в Сенате Роберта Портмана о ситуации на Донбассе.

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, Зеленский провел телефонный разговор с Портманом.

Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он поблагодарил за постоянную и непоколебимую поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Спасибо вам за весомый личный вклад в формирование такой прочной парламентской поддержки во главе Сенатского украинского кокуса. Это важная основа нашего стратегического партнерства, которое основано на общих ценностях и долгосрочных интересах", - отметил Зеленский.

Со своей стороны Портман приветствовал назначение нового Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Президент поблагодарил за выделенные в бюджете Соединенных Штатов на текущий год ассигнования для реализации программ помощи Украине в объеме более 700 млн долларов США, из которых почти 400 млн пойдет на нужды национальной безопасности и обороны.

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Кроме того, Зеленский проинформировал сенатора о ситуации на Донбассе. В частности, он отметил, что есть определенные положительные изменения, меньше снайперского огня, а потому меньше погибших за последние дни.

В то же время, глава государства подчеркнул, что так и не удалось достичь договоренностей с Россией относительно режима полного прекращения огня, поэтому ситуация и в дальнейшем остается опасной.

Согласно сообщению, Портман отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства газопровода "Северный поток-2" и поблагодарил за санкционную поддержку.

Также Зеленский добавил, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами в противодействии дезинформации.

Он отметил, что с радостью ожидает визита Портмана в Украину в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Что известно о приезде Блинкена в Украину

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая. Блинкен приедет в Киев по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высокопоставленными чиновниками и представителями гражданского общества.

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Автор: Татьяна Поляковская