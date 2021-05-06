Президент Владимир Зеленский надеется, что 2021 будет «фундаментальным» годом отношений между Украиной и Соединенными Штатами.

Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«В целом встреча содержательная, и мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и Соединенными Штатами», - отметил президент.

Он отметил, что этот год является фундаментальным и для украинцев.

«Год 30-летия Независимости, в рамках которого будет важная наша «Крымская платформа» - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова. И я пригласил президента Соединенных Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, в год символический для Украины, Соединенные Штаты обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами», - подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил, что во время встречи с Блинкеном обсужден, в частности, вопрос реформ в Украине.

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Автор: Татьяна Поляковская