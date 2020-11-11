Документ имеет целью гарантировать защиту прав и интересов такой категории лиц, а также повысить эффективность их розыска.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей».

Текст соответствующего указа № 495/2020 размещен на официальном сайте главы государства.

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Подчеркивается, что документ имеет целью гарантировать защиту прав и интересов такой категории лиц, а также повысить эффективность их розыска.

Согласно указу, правительство с привлечением представителей общественности, правозащитников и членов семей воинов, погибших или пропавших без вести, должно разработать и утвердить комплексный план по обеспечению защиты прав и интересов вышеупомянутых лиц.

Среди прочего, план должен обеспечить эффективную деятельность Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирование Единого реестра таких лиц.

Кроме того, правительство должно обеспечивать ежегодное проведение мероприятий в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений, который отмечается 30 августа. В частности, Министерство иностранных дел должно организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями соответствующие мероприятия.

Указ предусматривает, что областные государственные администрации и КГГА должны разработать во взаимодействии с органами местного самоуправления меры по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: Тамара Отовская