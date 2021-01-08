В Украину вернулись четыре украинца Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка - члены экипажа судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал вернувшихся из Ливии моряков - членов экипажа танкера Captain Khayyam - и поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в их эвакуации.

Читайте такжеЭрдоган пообещал Зеленскому лично прилагать усилия для освобождения украинцев из плена РФОб этом президент Украины написал в микроблоге Twitter.

"Рады приветствовать наших моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, дома после 5 лет заключения в Ливии! Украина никогда не забывает и не оставляет своих людей в беде. Отдельное спасибо Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации наших граждан. Украина ценит поддержку Турции", - написал он.

Что этому предшествовало

В Украину вернулись четыре украинца Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка - члены экипажа судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года.

В феврале 2016 года береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam под флагом Сьерра-Леоне по подозрению в контрабанде нефтепродуктов, среди членов экипажа которого были граждане Украины, Турции и Азербайджана.

В декабре 2017 года ливийский суд приговорил членов экипажа к 5 годам заключения.

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Автор: Светлана Закелова