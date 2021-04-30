Как подчеркнул глава государства, пограничники одними из первых встали на защиту Украины в 2014 году, демонстрируя верность стране и несгибаемый дух.

Президент Владимир Зеленский отметил 11 пограничников государственными наградами за значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеЗеленского просят присвоить Кернесу звание " Герой Украины"Как передает пресс-служба

Офиса президента, соответствующий указ № 182/2021 размещен на сайте президента.

Зеленский отметил особый вклад защитников государственных рубежей в обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Сегодня пограничник Украины - не только лицо страны, которое видят люди при пересечении государственной границы в пунктах пропуска. Это - прежде всего защитник государства, ответственный перед народом за незыблемость границы и её безопасность», - отметил президент.

Как подчеркнул глава государства, пограничники одними из первых встали на защиту Украины в 2014 году, демонстрируя верность стране и несгибаемый дух.

«Надежная охрана государственной границы зависит не только от современного оружия и техники, а прежде всего от людей, от их профессионализма, решимости и готовности защищать. Верю, что вскоре наши границы снова станут мирными. Желаю украинским пограничникам профессиональных успехов, счастья и благополучия их семьям, - отметил глава государства.

Справка УНИАН. День пограничника - профессиональный праздник пограничников Украины. Отмечается ежегодно 30 апреля, начиная с 2018 года.

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Автор: Константин Гончаров