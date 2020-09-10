Зеленский заявил, что готов помогать стране развиваться как в рамках президентских полномочий, так и просто как человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов помогать стране развиваться как в пределах президентских полномочий, так и просто как человек.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он заявил во время выступления на презентации Стратегии развития Хмельницкой области до 2027 года в Хмельницком.

«Возможно, для кого-то привычно, когда президент Украины не выезжает за пределы Киева или даже за пределы правительственного квартала Киева, но это точно не про меня и не про нашу команду», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина - это не только столица. И за последние несколько недель он с командой объехал 11 регионов страны.

«Все это - сверхважно для понимания реальной ситуации в Украине. Для того, чтобы увидеть, для того, чтобы услышать, для того, чтобы прежде всего помочь, и если это нужно - то ускорить некоторые процессы в нашей стране. И когда кто-то говорит, что это не президентские полномочия, я буду откровенен: если я могу сделать так, чтобы у граждан, у наших людей появилась дорога, больница, школа, садик или стадион - я всегда буду это делать», - отметил глава государства.

Поездки Зеленского по Украине: что было раньше

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич