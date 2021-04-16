По словам президента, любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы, и это почувствует каждая страна континента.

Президент Владимир Зеленский в связи с возможной попыткой дальнейшего военного вторжения России заявил, что Украина готова к любым вариантам развития событий.

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Никакого страха сейчас быть не может, ведь любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы. Это почувствует каждая страна континента. Мы готовы к любым вариантам развития событий - все же учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года", - сказал президент.

Зеленский отметил, что на Донбассе идет жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин.

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"Только за последние три месяца мы потеряли около 30 военных, гибнут и мирные жители Донбасса", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, на восточной границе и во временно оккупированном Крыму Россия разместила около 80 тыс. военных, к которым следует добавить еще 30 тыс. пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.

"Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользу", - подчеркнул президент.

Стягивание РФ войск к границе Украины

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между русскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, как и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

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Автор: Константин Гончаров