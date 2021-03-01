Глава государства заявил о важности возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствовании процедуры отбора кандидатов в совет правосудия.

Президент Владимир Зеленский назвал главные «болезни» судебной системы в стране: нехватка судей, в том числе добропорядочных и независимых, чрезмерная нагрузка на судебную систему и проблемы с доступом к правосудию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия» в Киеве.

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Президент подчеркнул, что обеспечение права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства. «Это доверие, ощущение защищенности и справедливости - тех вещей, которые, к сожалению, были дефицитом для украинцев долгое время», - подчеркнул Зеленский.

Также президент выделил основные «болезни» судебной системы, которые «ослабляют организм» Украины. Одной из них является недостаток новых судей, что приводит к чрезмерной нагрузке на систему и проблемам с доступом к правосудию.

«Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами ожидать рассмотрение своего дела», - отметил он.

В этом контексте глава государства подчеркнул важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в совет правосудия.

«Систему должны заполнить профессиональные и порядочные судьи, которые смогут изменить устойчивое, негативное отношение людей к этой профессии и восстановить доверие украинцев к судебной ветви власти», - сказал президент.

По словам Зеленского, еще одной проблемой является нехватка добропорядочных и независимых судей. «Это - глобальные, можно сказать, хронические болезни, которые существуют годами и требуют структурных, глубоких изменений, в частности изменений законодательных», - подчеркнул глава государства.

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Автор: Константин Гончаров