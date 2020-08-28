Ранее она занимала должность госуполномоченного АМКУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным. Ранее она занимала должность госуполномоченного АМКУ.

Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.

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Уволить Музыченко Ольгу Валерьевну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, - говорится в указе №364/2020 от 28 августа.

Другим своим указом №365/2020 президент назначил Музыченко первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Что известно об Ольге Музыченко

19 августа Зеленский назначил Музыченко государственным уполномоченным АМКУ.

За поданной е-декларацией, ранее работала в ООО "Компания по управлению активами "Система плюс". Имеют с мужем несколько квартир и машин.

Кадровые перестановки в АМКУ

3 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Ольгу Песчанскую главой Антимонопольного комитета Украины.

29 июля 2020 года Зеленский уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ.

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Автор: Наталия Печиборщ