По словам пресс-секретаря президента, уже готовится новогоднее видеообращение Владимира Зеленского.

В ближайшее время президент Владимир Зеленский откроет новогоднюю елку на улице Банковой под зданием своего Офиса. Также ведется подготовка его новогоднего видеообращения.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, пишет "КП в Украине".

Новогоднее обращение президента

Новогоднее обращение президента, по словам его пресс-секретаря, еще не записано. Сейчас прорабатывается его сценарий, уточнила она. Телеканалы не будут обязывать транслировать обращение президента.

"У телеканалов нет обязательства показывать новогоднее поздравление президента, но обычно национальные телеканалы с удовольствием это делают. Новогоднее поздравление главы государства стало доброй традицией для украинцев. Президент подводит итоги, очерчивает ценностные ориентиры, рассказывает о планах на следующий год", - рассказала Мендель.

Открытие президентской елки на Банковой

Она также анонсировала открытие елки под Офисом президента в ближайшие дни. В мероприятии примут участие Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской.

"Президент и первая леди зажгут новогоднюю ёлку возле Офиса президента. Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей", - анонсировала пресс-секретарь, не уточнив дату открытия елки.

Планы Зеленского на Новый год

У президента, по словам Мендель, будет короткий отдых, но во время него он будет на связи.

"И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остаётся на связи и при надобности будет работать. Сегодня благодаря развитию технологий организовывать связь, собрать совещание и обсудить важные события можно в очень быстром режиме. Президент всегда реагирует на развитие событий и быстро принимает решения, выходной не может быть причиной отсутствия реакции президента, если происходит что-то важное для страны", - отметила она.

Новый год 2021: что известно

Украинцы рассказали о своих желаниях относительно празднования Нового года. Как показал опрос, мнения людей разошлись, но пандемический опыт 2020 года явно отучил их делать далеко идущие планы.

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Автор: Юрий Годован