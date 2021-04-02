Президент подчеркнул, что Украина ценит поддержку Соединенных Штатов Америки на разных уровнях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американское партнерство имеет решающее значение для украинцев.

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Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Рад поговорить с Джо Байденом. Украина ценит поддержку Соединенных Штатов Америки на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», - написал Зеленский.

Разговор Зеленского и Байдена: что известно

Сегодня, 2 апреля, президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.

Президент США Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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Автор: Инна Андалицкая