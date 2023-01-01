Действительно, в этом году поздравление президента Украины с Новым годом было очень щемящим.

Все украинцы были прикованы к экранам мониторов ближе к полуночи 31 декабря. Еще бы, ведь президент Владимир Зеленский выступал с традиционной новогодней речью. И в этом году слушать и смотреть видеообращение главы государства было невозможно без слез.

Поэтому вполне ожидаемо, что 1 января соцсети пестрят постами о том, какой трогательной была речь украинского президента. Одни пользователи обращают внимание на то, как изменился Зеленский за этот год, настолько он озабочен судьбой государства. Другие пишут об очень удачно подобранном видеоряде и музыкальном сопровождении, цепляющими за живое.

Конечно, мощные слова благодарности президента украинцам и защитникам страны не оставили никого равнодушными. Многие интернет-пользователи пишут, что плакали на протяжении всего поздравления Зеленского.

Видео дня

УНИАН собрал для вас реакцию соцсетей на новогоднее поздравление президента (листайте галерею):

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: главное из обращения президента

Он пожелал, чтобы 2023 год стал годом возвращения украинцев домой, а границ – до границ 1991 года.

Глава государства заявил, что в этом году мы избрали сопротивление и борьбу.

Зеленский поблагодарил каждый регион Украины за несокрушимость.

Президент Украины сказал, что лучший салют на складах оккупантов, а лучший подарок – цифры в отчете Генштаба Вооруженных сил.

"Я хочу всем нам сейчас пожелать одного - победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращение наших людей. Воинов - в свои семьи. Пленных - в свои дома. Переселенцев - в свою Украину. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к привычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог", — отметил он.

Новогоднее обращение Зеленского: видео

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