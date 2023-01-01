Зеленский растрогал всю Украину своим новогодним видеообращением / скриншот

Все украинцы были прикованы к экранам мониторов ближе к полуночи 31 декабря. Еще бы, ведь президент Владимир Зеленский выступал с традиционной новогодней речью. И в этом году слушать и смотреть видеообращение главы государства было невозможно без слез.

Поэтому вполне ожидаемо, что 1 января соцсети пестрят постами о том, какой трогательной была речь украинского президента. Одни пользователи обращают внимание на то, как изменился Зеленский за этот год, настолько он озабочен судьбой государства. Другие пишут об очень удачно подобранном видеоряде и музыкальном сопровождении, цепляющими за живое.

Конечно, мощные слова благодарности президента украинцам и защитникам страны не оставили никого равнодушными. Многие интернет-пользователи пишут, что плакали на протяжении всего поздравления Зеленского.

Видео дня

УНИАН собрал для вас реакцию соцсетей на новогоднее поздравление президента (листайте галерею):

Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023
Фото Реакция на новогоднее поздравление Зеленского 01 января 2023

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: главное из обращения президента

"Я хочу всем нам сейчас пожелать одного - победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращение наших людей. Воинов - в свои семьи. Пленных - в свои дома. Переселенцев - в свою Украину. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к привычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог", — отметил он.

Новогоднее обращение Зеленского: видео

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