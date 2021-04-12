Спикер ВР получил несколько обращений от депутатских фракций и групп по внеочередным заседаниям.

Завтра может состояться два внеочередных заседания парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и парламентских комитетов сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что получил несколько обращений от депутатских фракций и групп относительно проведения внеочередных заседаний.

По словам Разумкова, даже завтра "возможно состоится два внеочередных заседания. Одно по инициативе депутатской группы "За будущее", а инициатором второго является фракция "Слуга народа".

Он добавил, что заседания будут проводиться в обычном режиме, но будут продлены перерывы для кварцевания сессионного зала. В частности, перерыв, который всегда длится с 12:00 до 12: 30, будет продлен до 13: 00, а если будут внеочередные заседания ВР, то тогда перерыв после очередного заседания должен длиться час.

Разумков призвал лидеров фракций напоминать депутатам о необходимости соблюдения масочного режима. Он отметил, что депутаты принимают законы об ответственности за нарушение противоэпидемических правил, а сами иногда "демонстрируют правовой нигилизм".

Заседания Рады

Верховная Рада с 16 марта рассматривает поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 тыс. 128.

Согласно регламенту ВР, депутаты не могут начинать рассмотрение нового законопроекта, пока не завершат рассматривать предыдущий. В связи с этим в парламенте инициируют проведение внеочередных заседаний для рассмотрения неотложных законопроектов.

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Автор: Надя Пришляк