Рада соберется на внеочередное заседание 30 марта / фото УНИАН, Александр Кузьмин

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 30 марта. Распоряжение уже подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

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Как сообщает Разумков на своей странице в Facebook, первое внеочередное заседание начнется 30 марта в 13:00 в связи с обращением президента Украины Владимира Зеленского.

На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).

Разумков сообщает, что сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов, будет проведено следующее внеочередное заседание.

Нардепы планируют заслушать главу СБУ, Нацполиции и и.о. директора ГБР относительно событий 20 марта возле Офиса президента, а также будет рассматриваться около 19 законодательных инициатив.

В повестке дня депутатов:

  • осуждение вышеупомянутых событий;
  • досрочное прекращение полномочий нардепа Колихаева;
  • досрочное прекращение полномочий нардепа Скичко;
  • назначение внеочередных выборов Харьковского городского головы;
  • назначение внеочередных выборов сельского головы Шегинь на Львовщине.

Рассмотрят законопроекты:

  • о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведение воинского учета;
  • об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий;
  • о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми";
  • о внесении изменений в приложения закона "О Государственном бюджете Украины на 2021";
  • по усилению уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;
  • о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации и другие.

Отметим, из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля депутаты перенесли. На этой неделе они должны работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.

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Автор: Надя Пришляк