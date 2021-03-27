Разумков подписал распоряжение о проведении во вторник двух внеочередных заседаний ВР.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 30 марта. Распоряжение уже подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

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Как сообщает Разумков на своей странице в Facebook, первое внеочередное заседание начнется 30 марта в 13:00 в связи с обращением президента Украины Владимира Зеленского.

На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).

Разумков сообщает, что сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов, будет проведено следующее внеочередное заседание.

Нардепы планируют заслушать главу СБУ, Нацполиции и и.о. директора ГБР относительно событий 20 марта возле Офиса президента, а также будет рассматриваться около 19 законодательных инициатив.

В повестке дня депутатов:

осуждение вышеупомянутых событий;

досрочное прекращение полномочий нардепа Колихаева;

досрочное прекращение полномочий нардепа Скичко;

назначение внеочередных выборов Харьковского городского головы;

назначение внеочередных выборов сельского головы Шегинь на Львовщине.

Рассмотрят законопроекты:

о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведение воинского учета;

об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий;

о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми";

о внесении изменений в приложения закона "О Государственном бюджете Украины на 2021";

по усилению уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;

о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации и другие.

Отметим, из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля депутаты перенесли. На этой неделе они должны работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.

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Автор: Надя Пришляк