Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 30 марта. Распоряжение уже подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.
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Как сообщает Разумков на своей странице в Facebook, первое внеочередное заседание начнется 30 марта в 13:00 в связи с обращением президента Украины Владимира Зеленского.
На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300).
Разумков сообщает, что сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов, будет проведено следующее внеочередное заседание.
Нардепы планируют заслушать главу СБУ, Нацполиции и и.о. директора ГБР относительно событий 20 марта возле Офиса президента, а также будет рассматриваться около 19 законодательных инициатив.
В повестке дня депутатов:
- осуждение вышеупомянутых событий;
- досрочное прекращение полномочий нардепа Колихаева;
- досрочное прекращение полномочий нардепа Скичко;
- назначение внеочередных выборов Харьковского городского головы;
- назначение внеочередных выборов сельского головы Шегинь на Львовщине.
Рассмотрят законопроекты:
- о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведение воинского учета;
- об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий;
- о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми";
- о внесении изменений в приложения закона "О Государственном бюджете Украины на 2021";
- по усилению уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;
- о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации и другие.
Отметим, из-за локдауна в Киеве пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля депутаты перенесли. На этой неделе они должны работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.
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