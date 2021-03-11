Сегодня ответственным органам было поручено подготовить введение новых санкций.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что на следующем заседании СНБО будет решено ввести санкции против ряда лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

"Что касается ситуации, связанной с введением санкций против тех или иных физических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация", - подчеркнул Данилов.

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Сегодня ответственным органам было поручено подготовить введение новых санкций.

"Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос. Было дано поручение соответствующим органам. Я хочу заметить, что у нас есть пять институтов, которые в соответствии с действующим законодательством на сегодня подают предложения о введении или отмене санкций", - добавил он.

В частности, это Служба безопасности Украины, Кабинет министров Украины, Верховная Рада Украины, Национальный банк Украины и президент Украины.

"На следующем заседании мы обязательно рассмотрим санкционный вопрос. Кого это коснется, вы будете знать только после проведения заседания СНБО", - сказал секретарь.

Последние решения СНБО о санкциях:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тарасу Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и " NewsOne ". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены. Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Виталий Саенко