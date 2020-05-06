Арахамия рассказал, о чем будут говорить на заседании Рады 12 мая

Первым вопросом планируется рассмотреть законопроект о банковском регулировании, а также еще 16 законодательных инициатив.

На внеочередном заседании Верховной Рады 12 мая может состояться Час правительства и отчет Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, на заседании планируется "очень большая" повестка дня.

"Там первым идет закон о банках. Даже со спецпроцедурою, которую мы приняли, это займет некоторое время: 3, возможно, 4 часа. Потом у нас где-то еще 16 законов там. И есть законы, которые должны обсуждаться... Там будут обсуждения, выступления", - рассказал депутат.

Арахамия добавил, что на заседание планируется пригласить ряд лиц, в частности, возможно, премьер-министра: "Час вопросов к правительству добавлен".

Также депутат не исключил, что может состояться и заслушивание отчета Национального банка.

Как сообщал УНИАН, 4 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что 12 мая состоится внеочередное заседание парламента.