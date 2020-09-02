Таким образом будет возможность обеспечить бесперебойную работу правительства и подготовку документов.

Кабинет министров принял решение о возможности своей работы в режиме онлайн в условиях повышения угроз из-за СOVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Предлагаем внести изменения в действующий регламент, в частности пункта 6 параграфа 14, которым предусмотреть проведение заседаний правительства, а также правительственных комитетов в режиме онлайн, согласно которому председательствующий будет формировать повестку дня, а члены правительства смогут участвовать или непосредственно в Доме правительства, или находясь в режиме видеоконференции с использованием аппаратного ресурса Кабинета министров с защищенной связью", - сказал перед принятием решения министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, таким образом будет возможность обеспечить бесперебойную работу правительства и подготовку документов Кабмина правительственными комитетами.

Карантин в Украине: что известно

Накануне Шмыгаль рассказал, будет ли страна возвращаться к карантинным ограничениям периода марта-апреля, когда останавливали общественный транспорт и закрывали рынки.

В августе карантин сменили на адаптивный. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" и "желтую" зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования. Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в " зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Леся Лещенко