Российские планы захватить Украину провалились, но потери от войны продолжают расти. Правоохранительные органы расследуют более 63 тыс уголовных производств, связанных с военными преступлениями, а задокументированные убытки от войны уже превысили 138 млрд долларов США.

Украина пытается мобилизовать международную поддержку для восстановления, но любой план восстановления не будет полным без справедливой компенсации жертвам войны. Но в какие ключевые институты пострадавшие стороны уже обращаются или, вероятно, смогут обратиться в будущем, чтобы получить справедливую компенсацию?

Союзники должны разработать процедуру для рассмотрения различных категорий требований, в том числе самого государства, бизнеса и физических лиц

Во-первых, речь о международной компенсационной комиссии. В ноябре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН поддержала создание международного механизма для возмещения ущерба, причиненного агрессией России против Украины. Еще до принятия этого решения Украина активно вела переговоры с иностранными партнерами, чтобы заключить международное соглашение о создании компенсационной комиссии, целью которой будет рассмотрение и предоставление компенсации пострадавшим от войны. Однако чиновники в частных беседах признают, что создание надлежащей юридической инфраструктуры может занять годы.

Союзники должны разработать процедуру для рассмотрения различных категорий требований, в том числе самого государства, бизнеса и физических лиц. Кроме того, ключевым маркером эффективности комиссии будет возможность выполнения ее решений. Последнее зависит от политической воли стран-партнеров внести изменения в национальное законодательство, которое пока не позволяет конфисковать российские активы и передать их в компенсационный фонд комиссии. Пока эти препятствия существуют, юристы Еврокомиссии предлагают инвестировать заблокированные российские активы и использовать полученную от них прибыль для нужд Украины.

Работа над международным механизмом компенсаций продолжается, первый шаг к его созданию был сделан. В частности, Украина достигла договоренности с правительством Нидерландов, которое согласилось разработать и разместить у себя реестр убытков от войны. Централизованная база данных убытков должна служить для учета ущерба, причиненного вооруженной агрессией РФ, и будет использоваться в процессе определения размера компенсационных выплат пострадавшим.

Анализ судебной практики за последний год свидетельствует о стабильном росте количества успешных для жертв войны дел о возмещении убытков

Во-вторых, стоит помнить о военной юриспруденции. В мае 2022 года Верховный Суд отменил суверенный иммунитет России и фактически разрешил частным лицам подавать иски против России в украинские суды.

Хотя реальные перспективы подачи иска и выполнения решений против государства-агрессора в Украине выглядели туманно из-за противоречивого законодательства, негативных прецедентов и процедурных пробелов, граждане Украины и бизнес решили проверить, работает ли эта правовая опция на практике. Анализ судебной практики за последний год свидетельствует о стабильном росте количества успешных для жертв войны дел о возмещении убытков. Украинские суды удовлетворили иски физических и юридических лиц к России и присудили взыскание материального и морального вреда из страны-агрессора более чем по десяти делам.

Например, Хозяйственный суд Киевской области в декабре 2022 года обязал Россию возместить украинскому дистрибьютору более 8 млн долларов США убытков и упущенной выгоды за активы, уничтоженные в результате полномасштабного вторжения. Или Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск компании с Британских Виргинских Островов и обязал Россию выплатить многомиллионную компенсацию за причинение вреда гражданскому реактивному самолету, который принадлежал компании.

Сейчас обратиться в ЕСПЧ могут только те жертвы войны, чье имущество было повреждено или уничтожено в Украине до 16 сентября 2022 года

Стоит помнить, что лицо, получившее положительное решение против РФ в национальном суде, имеет возможность инициировать процесс признания и исполнения решений национальных судов за рубежом. Это возможно на основе существующих международных договоров о взаимной правовой помощи или на принципах взаимности. Однако на практике существует высокий риск того, что нормативные коллизии и политические соображения могут помешать иностранным судам признавать и приводить в исполнение такие судебные решения.

Кроме того, пострадавшие стороны (в том числе, Украина и украинские промышленные группы) подали иски против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Сейчас обратиться в ЕСПЧ могут только те жертвы войны, чье имущество было повреждено или уничтожено в Украине до 16 сентября 2022 года, то есть в пределах шести месяцев после исключения России из Совета Европы. Но рассмотрение дела в ЕСПЧ, которое может длиться годами, к сожалению, не гарантирует получения компенсации. Страна-агрессор, скорее всего, откажется выполнять решение суда (РФ даже приняла соответствующий закон).

Государство планирует финансировать возмещение за счет государственного/местных бюджетов, международных финансовых организаций, инвесторов и других источников, включая средства взысканные с России

В-третьих, речь может идти о компенсациях за уничтоженную недвижимость. В марте 2022 года украинский парламент зарегистрировал законопроект №7198, который вводит специальный порядок компенсации за разрушенную или поврежденную жилую недвижимость. Закон должен помочь восстановить жилищный фонд Украины (в течение февраля 2022-2023 годов 149 300 жилых домов были повреждены или разрушены в результате войны). Согласно документу, граждане, инвесторы и другие лица, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий, будут иметь право на компенсацию в виде жилищных сертификатов (государственная гарантия финансирования покупки жилья), денежной выплаты или восстановления жилья в зависимости от категории объекта недвижимости и типа повреждения.

Государство планирует финансировать возмещение за счет государственного/местных бюджетов, международных финансовых организаций, инвесторов и других источников, включая средства взысканные с России. К последней категории относятся и арестованные активы РФ и ее сообщников, которые уже были или будут конфискованы в рамках уголовных производств или по специальным процедурам национализации, действующим в Украине на время военного положения.

Планируется, что Верховная Рада проголосует за соответствующий законопроект во втором чтении в начале марта 2023 года. Это позволит 2,4 млн людей, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии в Украине, обратиться к государству с требованием получения компенсации.

Роман Гришин-Грищук, юрист,CMS CameronMcKennaNabarroOlswang в Украине