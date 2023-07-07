Залужный, который не боится откровенно и просто говорить о своих слабостях, снискал на Западе репутацию человечного генерала.

Генерал Залужный на обложке одного из самых влиятельных изданий планеты - Washington Post. Издание охотилось за эксклюзивом полтора года - с момента полномасштабной войны.

А "Сніданок з 1+1" пообщался с директором украинской редакции американского издания Изабель Хуршидян, которой Залужный в конце концов сказал "да". Что осталось за кадром и каким увидит Залужный мир, говорится в сюжете.

Уже несколько дней мир обсуждает интервью одного из самых известных генералов современности - Валерия Залужного. Во время 1,5-часовой беседы с журналистами WP он проигнорировал два телефонных звонка и ни разу не прервался.

"Не было слез - генерал шутил, был легок и расслаблен. Мне показалось, абсолютно настроен на откровенность", - делится Изабель Хуршидян.

Контрнаступление - единственное, что сбивало легкость и расслабленность. "Война - это не шоу, за которым следит весь мир", - эта фраза Залужного из интервью директору украинского бюро Washington Post уже стала мемом.

Залужный прямо и без прелюдий упоминает военную доктрину Соединенных Штатов, по которой бы ни Вашингтон, ни члены НАТО никогда бы не начали подобную контрнаступательную операцию без поддержки с воздуха. "Какую доктрину без самолетов тогда должны использовать мы?" - еще один риторический вопрос-мем из интервью.

Изабель, ссылаясь на свои данные прямо в тексте, указывает ниже, что подобных самолетов F-16 Украине не дождаться как минимум до осени.

"Благодаря тому, что я услышала, американцы увидят Залужного не просто как приветливого или приятного военного, они увидят его как человека, который делает все возможное в сложившейся ситуации, уничтожает столько россиян, сколько может. И это поразило меня больше всего в интервью", - говорит Изабель.

"У меня много страхов, и "Вагнер" - один из них", - Залужный, который не боится откровенно и просто говорить о своих слабостях, снискал на Западе репутацию человечного генерала.

Поэтому Washington Post готовит на завтра, в день рождения Залужного, еще один сюрприз: портрет не генерала, а мужа и отца; человека, который после победы хочет найти время на обычную лень интересные книги; мечтает попасть в Соединенные Штаты и переключить мысли в Испании.

Что заявил Залужный в интервью The Washington Post?

Залужный выразил возмущение заявлениями некоторых лиц, которые живут с завышенными ожиданиями от контрнаступления украинской армии и просят быстрых результатов. "Мои войска продвигаются вперед каждый день,даже если это всего лишь 500 метров. Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью", - сказал он.

Также главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Силы обороны Украины не почувствовали ослабления врага на фоне попытки военного переворота от "вагнеровцев".

Кроме того, он отметил, что Украине было важно на этом этапе получить современную авиацию.

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