Первый заместитель председателя ВР призвал депутатов конструктивно подойти к рассмотрению этого вопроса.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечает, что к законопроекту о референдуме подано 1 тысяча 222 поправки.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, какие законопроекты Рада будет рассматривать осеньюКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

"На этой неделе на комитете будет планироваться рассмотрение большого законопроекта... Это о народовластии через всеукраинский референдум. Подано 1 тысячу 222 поправки", - отметил Стефанчук и призвал конструктивно подойти к рассмотрению этого вопроса.

Законопроект о референдуме: что известно

9 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612).

Проектом предлагается ввести электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

18 июня ВР приняла законопроект в первом чтении.

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Автор: Таня Поляковская