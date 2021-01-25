По мнению Корниенко, на этот раз поддержка Витренко будет выше.

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики в Верховной Раде Украины может состояться в среду-пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа" рассказал первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко.

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"Голосование за Витренко может быть... либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу. Завтра точно не может быть, потому что нам надо еще сформировать за него необходимое количество голосов", - сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что на этот раз кандидатура Витренко будет иметь высшую поддержку во фракции. В частности, потому что он за это время "провел определенную работу".

"И президент на этот раз тоже его поддерживал. Он и в прошлый раз его поддерживал", - рассказал Корниенко.

По его словам, рассмотрение вопроса по Витренко длилось около 1,5 часа.

Витренко в Кабмине: что было ранее

17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

21 декабря правительство назначило Витренко временным исполняющим обязанности министра энергетики.

22 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью одному из телеканалов сказал, что назначение Витренко временным исполняющим обязанности министра энергетики в обход парламента не будет способствовать сотрудничеству с правительством.

Он подтвердил, что не голосовал за кандидатуру Витренко и объяснил, почему: "Я считаю, что мы либо в бизнесе, либо в политике. И премия в 170 миллионов, я думаю, что все-таки это не ко времени для человека, который идет работать на пользу государству".

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Автор: Татьяна Поляковская