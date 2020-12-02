Решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров согласовал освобождение Юрия Гусева от должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин согласовал указ президента об увольнении Гусева Юрия Вениаминовича с должности председателя Херсонской ОГА", - отметил депутат.

Юрий Гусев: что известно о чиновнике

Юрий Гусев в 2014 - 2016 гг. занимал должность заместителя министра обороны Украины.

С 13 июля 2019 года стал председателем Херсонской областной государственной администрации.

На парламентских выборах 2019 года был выдвинут в народные депутаты от партии «Слуга народа», но решил не продолжать участие в выборах.

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Автор: Леся Лещенко