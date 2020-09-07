Юлия Тимошенко живет в элитном особняке в Козине.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, лечится и работает в особняке под Киевом.

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Об этом сообщает Страна.

По данным журналистов, Тимошенко много лет снимает особняк в Козине с личным пляжем и живописным садом. Дом находится в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля".

Кому принадлежит особняк, в котором живет Тимошенко

По документам особняк на 588 кв. м и земельный участок 33 сотки принадлежит кузине политика Татьяне Шараповой (дочь Антонины Ульяхиной, тети Тимошенко).

Ульяхина же является собственницей еще 27 "золотых" соток по соседству.

Фонтан и личный пляж: что есть в коттедже Тимошенко

"В доме мы увидели открытые окна, разными цветами светится и струится фонтан посреди озера, на пляже стоят шезлонги и припаркован водный мотоцикл", - сообщают журналисты.

По данным издания, весь двор Тимошенко утопает в петуниях, а центральный вход в дом украшают кусты в виде кубов.

Особняк, в котором проживает дочь Тимошенко: что известно

Коттедж Евгении Тимошенко находится среди сосен, но имеет непосредственный выход к оживленной трассе.

По данным журналистов, женщина живет там более 10 лет. И тоже на "птичьих правах", так как коттедж в стиле шале записан все на туже Антонину Ульяхину, депутата Днепровского облсовета.

Дом и 46 соток земли обошлись при покупке в 3 млн грн.

Как сообщается, в начале прошлого года сама Евгения докупила еще 10 соток рядом и начала расстраивать свой участок. Во дворе для детей построена игровая площадка с качелями и песочницей.

Что известно о болезни Тимошенко:

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Автор: УНИАН