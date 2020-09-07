Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, лечится и работает в особняке под Киевом.
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Об этом сообщает Страна.
По данным журналистов, Тимошенко много лет снимает особняк в Козине с личным пляжем и живописным садом. Дом находится в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля".
Кому принадлежит особняк, в котором живет Тимошенко
По документам особняк на 588 кв. м и земельный участок 33 сотки принадлежит кузине политика Татьяне Шараповой (дочь Антонины Ульяхиной, тети Тимошенко).
Ульяхина же является собственницей еще 27 "золотых" соток по соседству.
Фонтан и личный пляж: что есть в коттедже Тимошенко
"В доме мы увидели открытые окна, разными цветами светится и струится фонтан посреди озера, на пляже стоят шезлонги и припаркован водный мотоцикл", - сообщают журналисты.
По данным издания, весь двор Тимошенко утопает в петуниях, а центральный вход в дом украшают кусты в виде кубов.
Особняк, в котором проживает дочь Тимошенко: что известно
Коттедж Евгении Тимошенко находится среди сосен, но имеет непосредственный выход к оживленной трассе.
По данным журналистов, женщина живет там более 10 лет. И тоже на "птичьих правах", так как коттедж в стиле шале записан все на туже Антонину Ульяхину, депутата Днепровского облсовета.
Дом и 46 соток земли обошлись при покупке в 3 млн грн.
Как сообщается, в начале прошлого года сама Евгения докупила еще 10 соток рядом и начала расстраивать свой участок. Во дворе для детей построена игровая площадка с качелями и песочницей.
Что известно о болезни Тимошенко:
- О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа.
- Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!" - сообщила пресс-секретарь.
- По данным СМИ, вместе с Тимошенко covid - 19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.
- В некоторых СМИ появилась информация о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.
- Пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.
- Впоследствии появилась информация, что Тимошенко находится в критическом состоянии.
- 2 сентября Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние.
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