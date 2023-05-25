Отыскать на работе Сергея Костюка, назначенного Юлией Свириденко руководителя Национального агентства по аккредитации Украины, не могут даже его сотрудники. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

В декабре 2022 года министр экономики Юлия Свириденко назначила на должность руководителя Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ) Сергея Костюка.

"Право ТВ" решило поинтересоваться, чем занимается данный орган и по какому графику работает.

Впрочем, как оказалось, руководителя НААУ Сергея Костюка не могут найти ни его помощники, ни секретари, ни начальник юридического отдела Агентства.

Подробнее о том, как проходили поиски, смотрите в сюжете.