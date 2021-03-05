Кацуба написал, что деньги передал в декабре 2016-го через посредника.

Бывший заместитель НАК «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба заявил, что в декабре 2016 года заплатил тогда еще генпрокурору Юрию Луценко 50 миллионов гривень.

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Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Кацубы, однако вскоре автор его удалил.

Впрочем, сообщение удалось заскринить, и блогер Игорь Мегера опубликовал текст обвинения еще раз.

"Теперь понятно, почему был такой мягкий приговор и относительно небольшая сумма компенсации без реального срока заключения за мошенничество в космических масштабах", – прокомментировал Мегера.

Кацуба написал, что деньги передал в декабре 2016-го через посредника.

Что известно о деле

В июне 2016 года Генпрокуратура задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Александра Кацубу, который подозревался в присвоении 449,9 млн грн средств «Нафтогаза».

Кацуба был задержан по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ноябре ГПУ завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении Александра Кацубы. По данным следствия, для завладения средствами использовались схемы фиктивных закупок нефтепродуктов.

В марте 2017 года Кацуба вышел из СИЗО, пойдя на сделку со следствием. По словам прокуроров, он уплатил 100 миллионов гривень и «дал важные показания».

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Автор: УНИАН