Александр Кочетков

Вот уже лет десять Александр Лукашенко довольно успешно исполнял роль этакого политического Труффальдино из Бергамо, героя пьесы Карло Гольдони "Слуга двух господ". Уверовавший в свою несменяемость "батька всех белорусов" постоянно тянул деньги из путинской России на содержание своей неэффективной а-ля социалистической экономики. Но одновременно заигрывал с коллективным Западом, намекая, что он не так безнадежен, как тот же Владимир Путин, и способен "встать на путь демократического исправления".

Это позволяло Лукашенко получать неплохие бонусы на противостоянии РФ и Запада - от обеспечения товаро- и пассажиропотока в подсанкционную РФ до предоставления столицы Беларуси в качестве как бы нейтральной площадки для "минского процесса". И даже надеяться, что мир проглотит задуманную им наследственную передачу власти.

Уверовавший в свою несменяемость "батька всех белорусов" постоянно тянул деньги из путинской России

Если продолжать аналогии из родных для Лукашенко советских фильмов, то подойдет "Бриллиантовая рука": с разворачиванием протестов против узурпации власти у него не только "ус отклеился", а заодно отвалилась и вся псевдоцивилизованная маскировка. Он предстал натурально таким, каков есть: вцепившимся во власть жестоким и беспринципным диктатором.

Но винит в этом отвратительном саморазоблачении Лукашенко, разумеется, не себя, а якобы спровоцировавший протесты в Беларуси Запад, к которому он уже причисляет и Украину, демонстрирующую с Западом солидарность. Лукашенко прямо заявляет, что, мол, его вынудили поступать так, как он поступает, поэтому и за последствия должны отвечать все, кто угодно, только не он.

На ум не приходит соответствующий фильм, но сейчас "батька" выглядит как пойманный на горячем матерый уголовник, вопящий: "Держите меня семеро, а не то я всех загрызу!". Отсюда и нескрываемое намерение отомстить, сломить угодившего ему в лапы оппозиционера Романа Протасевича.

Попутно – почти признание самопровозглашенных "ДНР-ЛНР", из которых Лукашенко приглашает к себе нет, не следователей, а садистов, пытавших "на подвале" заподозренных в симпатиях к Украине. Из этой же серии - полупризнание Крыма российским, куда Лукашенко грозится отправлять самолеты "Белавиа", несмотря на то, что непосредственное руководство авиакомпании от этого явно не в восторге.

Вслед за риторикой могут последовать и белорусские санкции против украинских политиков и бизнес-структур

Что важно понимать: именно Украина сознательно выбрана Путиным и Лукашенко на их недавней встрече в качестве объекта для демонстрации Западу последствий его несговорчивости. Выбрана и как слабое звено, и как чувствительный элемент, и как объективизация того, чего не приемлют и до колик боятся все диктаторы — сменяемости власти по воле народа.

Чего нам ожидать от потерявшего берега "батьки" в ближайшем будущем?

Прежде всего, присоединения пропагандистов и полуофициальных лиц Беларуси к антиукраинской риторике, царящей в информпространстве РФ. К поиску "фашистов, которые расстреливают за русский язык на улицах Киева". Собственно, это уже началось: Романа Протасевича обвиняют в мифических "военных преступлениях" на Донбассе на основании "дембельского" снимка в форме и с автоматом, какие нынче есть в фотоархивах множества людей, ни в каких реальных боевых действиях не участвовавших.

Вслед за риторикой могут последовать и белорусские санкции против украинских политиков и бизнес-структур, скопированные с аналогичных российских.

Можно также прогнозировать расширение военно-технического сотрудничества России и Беларуси, нацеленного против Украины. Когда такой деятель как Лукашенко публично обещает, что военных баз РФ на его территории не будет, то они наверняка появятся.

Все эти потенциальные враждебные шаги руководства Беларуси серьезной угрозы Украине не несут

Все эти потенциальные враждебные шаги руководства Беларуси серьезной угрозы Украине не несут. Да они и не имеют такой цели — это больше демонстративный жест.

Расчет на то, что проявляющий откровенную мягкотелость Запад ужаснется, отступит и позволит Александру Лукашенко провести его "реформу власти" и фактически остаться во главе Беларуси. А там, глядишь, и сынок Коля подрастет…

Однако ничего из лукашенковских желаний - остаться и продолжать служит двум господам - не выйдет. Но, увы, не потому, что коллективный Запад вдруг обретет жесткую принципиальность. А потому что Владимир Путин постарается воспользоваться моментом и уже фактически втянуть Беларусь в возрождаемую им недоимперию. Но это уже из фильмов про Дракулу, который никогда не отпускает своих жертв.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог

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