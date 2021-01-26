Рейтинг электоральных симпатий в настоящее время возглавляют «ОПЗЖ», «ЕС», «Батькивщина» и «Слуга народа», также набирают достаточную поддержку для вхождения в ВР партии «Сила и честь», «Голос» и «Украинская стратегия Гройсмана».

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине января, то проходной 5-процентный барьер преодолели бы 7 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января.

Выборы в Верховную Раду: свежий рейтинг партий

Относительно больше всего голосов получила бы партия «ОПЗЖ», за которую отдали бы свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - «Европейская солидарность», которую поддерживают 11,6% всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором. Третье место делят «Батькивщина» (9,5% и 12,6% соответственно) и «Слуга народа» (8,5% и 11,2%).

Дальше следуют партии «Сила и честь» (6,3% и 8,3%), «Голос» (4,2% и 5,6%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (4% и 5,3%).

Близки к проходному барьеру «Партия Шария» (3,5% и 4,6%), «УДАР» (3,3% и 4,4%) и «Свобода» (2,9% и 3,8% ).

Остальные партии имеют низкую поддержку.

При этом 15,1% респондентов сказали, что не голосовали на этих выборах, еще 7,6% ответили, что не определились в настоящее время с выбором, за другую партию хотят голосовать 1,3% всех респондентов и 1,7% среди определившихся с выбором.

Как проводился опрос

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%

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Автор: Инна Андалицкая