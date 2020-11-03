Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что Украине "повезло", ведь в США мы имеем поддержку с обеих сторон - республиканцев и демократов.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что ждет Украину в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа или его оппонента Джозефа Байдена.

Об этом 3 ноября говорится в сюжете ТСН.

"Любой мой комментарий "против" этого или "за" будет звучать как вмешательство в выборы США. Но, в принципе, настоящая военная такая, вооруженная, стратегическая помощь началась именно при Трампе. Мы получили и 2 корабля типа Айленд, еще 3 готовятся, мы получили и целую кучу решений по увеличению сумм и конкретной техники. Именно при Трампе были введены санкции против строителей северного потока", — сказал дипломат.

Также, по словам Ельченко, есть прогнозы, что демократы увеличат в целом количество своих представителей в обеих палатах.

"И поэтому, поскольку позиция демократической партии в отношении России, так считается здесь, она более острая и жесткая. Кроме этого, в окружении Байдена, в окружении и среди нынешних депутатов, и среди тех, кто может избраться, намного больше людей, которые на экспертном уровне понимают сущность проблем вокруг Украины. и поэтому я абсолютно уверен, что будут усиливаться санкции против России, и будет увеличиваться военная помощь ", — заверил посол.

В общем Ельченко считает, что Украине "повезло", ведь в США мы имеем поддержку с обеих сторон — республиканцев и демократов.

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Автор: Олег Давыгора