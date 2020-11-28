В Черновцах на завтра запланировано проведение второго тура выборов мэра. Сегодня в ЦИК заявили об угрозе срыва выборов.

В Черновцах, где завтра должен состояться второй тур выборов мэра, полицейские взяли под охрану избирательные участки.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, сотрудники полиции взяли под охрану одну территориальную избирательную комиссию и 112 избирательных участков. Еще 4 избирательных специальных участка не получили бюллетени из-за отсутствия избирателей.

Накануне руководство полиции Черновицкой области провело инструктаж полицейских, которые заступили на охрану избирательных участков. Личному составу указано на необходимость соблюдения дисциплины, законности и политической нейтральности, а также готовности оказать помощь субъектам избирательного процесса в пределах компетенции полиции.

Полицейские обеспечили сопровождение бюллетеней на избирательные участки и охрану во время их транспортировки.

Для оперативного реагирования на сообщения о нарушениях избирательного процесса сформирован достаточный резерв личного состава, созданы дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы, а также группы превентивной коммуникации, заверяют в полиции.

Что этому предшествовало

На 29 ноября в Черновцах запланировано проведение второго тура выборов мэра.

В избирательный бюллетень включены фамилии двух кандидатов: Романа Кличук (выдвинут местной организацией партии "Єдина альтернатива") и Виталия Михайлишина (выдвинут местной организацией партии "Команда Михайлішина").

По данным ЦИК, в повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, всего смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тысячи избирателей.

Сегодня, 28 ноября, в ЦИК заявили об угрозе срыва второго тура выборов мэра Черновцов, поскольку местные организации партий подали в ГТИК заявления о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий, включенных в состав комиссий от этих организаций. В целом 4 партии сообщили об отзыве 534 членов УИК.

В ЦИК отметили, что такие действия партий являются незаконными.

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Автор: Виктория Токарева