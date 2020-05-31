Выборы мэра Киева: Ткаченко будет участвовать в праймериз "Слуги народа"

Местные выборы в Киеве должны состояться в конце октября 2020 года.

Нардеп Александр Ткаченко подтвердил, что будет участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра города.

Об этом он заявил в сообщении на собственной Facebook-странице.

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"Думаю, настало время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра города", - написал Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 131 депутат из фракции "Слуга народа" подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

20 мая Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз в партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

"Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно будут и кандидаты от "Слуги народа", то есть те, кто являются депутатами "Слуги народа", и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции "Слуга народа". Поэтому обязательно. Кто будет лучшим - того я и поддержу", - заявил он.

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