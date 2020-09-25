Голосование пройдет 3 ноября.

В США 3 ноября пройдут выборы президента. Для Украины наиболее прогнозируемым вариантом будет победа на них Джо Байдена, считают отечественные эксперты и дипломаты.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Экс-посол Украины в США и бывший глава МИД Украины Константин Грищенко убежден, что вероятность благоприятного сценария для Украины в случае избрания Трампа невысока. По его словам, нынешний президент США не привязывает тему с импичментом к конкретным личностям, а проектирует на всю страну.

"Он навязывает свою точку зрения специалистам, разведывательному сообществу, всем тем, кто традиционно готовил позицию главы государства", - пояснил Грищенко, добавляя, что попытки Трампа наладить отношения с Кремлем несут для Украины объективные риски.

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Дипломат назвал более прогнозируемым для Украины поведение Джо Байдена.

"Политика Байдена будет, скорее всего, похожа на политику президента Обамы, но не обязательно. Мне кажется, он более жесткий и решительный по сравнению с Обамой. У него свои вопросы есть ко многим деятелям в Украине, которые пытались влиять, в том числе и на ход нынешней кампании, но это не будет для него основным", - отметил Грищенко.

Другой бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Украине необходимо более активно выражать свою позицию в отношениях между двумя странами.

"Выжидательная позиция - неверная. Большая ошибка считать, что двухпартийная поддержка предоставляется Украине автоматически. Нам надо постоянно показывать, почему Украина важна для США, нам надо не бояться активных действий", - сказал Чалый.

Он отметил, что одновременно с выборами президента США проходят выборы в более чем трети Сената, всей Палаты представителей, многих губернаторов и законодательных органов Штатов.

"Конфигурация Конгресса для украинских вопросов не менее важна чем то, кто победит на президентских выборах", - добавил Чалый.

Выборы в США: что известно

59-й выборы президента США пройдут 3 ноября. Согласно избирательной системе страны, избиратели выбирают выборщиков, которые голосуют за президента США.

Кандидатом от партии республиканцев является действующий глава Белого дома Дональд Трамп, от демократов - Джо Байден.

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Автор: Юрий Годован