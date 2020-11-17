В то же время Маасикас отказался называть конкретные цифры.

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, оценивая евроинтеграционный прогресс Украины в этом году, заявил, что «стакан даже более, чем полный».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас сказал во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу».

В частности, его попросили оценить работу Украины в направлении европейской интеграции в этом году, но посол ЕС отказался назвать конкретные цифры.

«В дипломатии я настоящий практик в отношениях ЕС и Украины. И довольно часто это выглядит для представителей аналитических центров и академиков, что стакан кажется наполовину пустой. Для настоящих практиков (люди, которые должны работать каждый день над практическими аспектами этих дел) стакан в основном наполовину полный. и в отношениях ЕС и Украины стакан даже более, чем полный», - подчеркнул Маасикас.

Что предшествовало?

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина оценила евроинтеграционные успехи Украины в этом году на «твердую восьмерку» по 12-балльной шкале.

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Автор: Виталий Саенко