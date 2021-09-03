Сразу после визита президента Зеленского в США, в Украину прибудет делегация американских конгрессменов и политиков. Цель визита – посетить национальный молитвенный завтрак, который состоится 8 сентября в Украинском Доме.

Национальные молитвенные завтраки в Киеве проводятся уже девять лет подряд и считаются крупнейшими в Европе. Нынешний завтрак посвящен 30-летию Независимости Украины, сообщил председатель оргкомитета Павел Унгурян.

"Планируется, что участие в завтраке примут около 1000 участников из 15 стран мира, а именно руководство нашего государства, чиновники, ведущие политики Украины и ряд влиятельных иностранных гостей, среди которых парламентарии США, ведущие политики стран Европейского Союза и даже из Бразилии", - отметила Анна Пуртова, сопредседатель оргкомитета.

В частности, на молитвенном завтраке будут присутствовать конгрессмен США от штата Калифорния Хуан Варгас, конгрессмен США от штата Пенсильвания, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Брайан Фитцпатрик и Боб Макьюэн – конгрессмен США пяти созывов от штата Огайо, советник президента Рональда Рейгана, который помогал Украине обрести независимость и свергнуть коммунистический режим.

Кроме того, в Молитвенном завтраке примут участие известные представители украинской творческой интеллигенции, журналисты, педагоги, ученые, военные капелланы, управленцы и бизнесмены. Снова присоединится к мероприятию украинский актер и певец Михаил Хома (Дзидзьо).

Национальные молитвенные завтраки на протяжении десятилетий уже традиционно проходят в США, Европарламенте, странах Европейского Союза и многих других странах мира.

Автор: Иван Бойко