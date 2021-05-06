Вскоре Рада может отправить главу Минздрава в отставку.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, может ли он возглавить ведомство вместо Максима Степанова.

В эфире "Громадського радио" Ляшко не подтвердил, но и не возразил, согласился бы он возглавить Минздрав в случае поступления соответствующего предложения.

"Всему свое время", - сказал чиновник.

По его словам, главная задача для Минздрава сейчас - это борьба с COVID-19 и обеспечение массовой иммунопрофилактики.

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"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на тот брифинг и сказать: "Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине", - сказал Ляшко.

Вопрос об увольнении Степанова

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.

Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.

Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.

В "Слуге народа" говорят, что имеют несколько кандидатур на должность министра.

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Автор: Юрий Годован