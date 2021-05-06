Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, может ли он возглавить ведомство вместо Максима Степанова.
В эфире "Громадського радио" Ляшко не подтвердил, но и не возразил, согласился бы он возглавить Минздрав в случае поступления соответствующего предложения.
"Всему свое время", - сказал чиновник.
По его словам, главная задача для Минздрава сейчас - это борьба с COVID-19 и обеспечение массовой иммунопрофилактики.
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"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на тот брифинг и сказать: "Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине", - сказал Ляшко.
Вопрос об увольнении Степанова
- Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
- 28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.
- Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.
- Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.
- В "Слуге народа" говорят, что имеют несколько кандидатур на должность министра.
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