Ляшко может возглавить Минздрав / фото УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, может ли он возглавить ведомство вместо Максима Степанова.

В эфире "Громадського радио" Ляшко не подтвердил, но и не возразил, согласился бы он возглавить Минздрав в случае поступления соответствующего предложения.

"Всему свое время", - сказал чиновник.

По его словам, главная задача для Минздрава сейчас - это борьба с COVID-19 и обеспечение массовой иммунопрофилактики.

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"Сейчас мне не интересно, кто за кого проголосовал. Мне интересно, чтобы была вакцина, чтобы мы выполнили эту свою миссию, провакцинировали украинцев и, чтобы можно было когда-нибудь выйти на тот брифинг и сказать: "Ноль случаев коронавирусной болезни в Украине", - сказал Ляшко.

Вопрос об увольнении Степанова

  • Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
  • 28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.
  • Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.
  • Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.
  • В "Слуге народа" говорят, что имеют несколько кандидатур на должность министра.

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Автор: Юрий Годован