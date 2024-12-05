Старший сын Петра Порошенко, Алексей, который уехал в Лондон в начале войны и так не вернулся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке. Об этом сообщают источники издания в ВСУ.

По словам собеседника, Алексей Порошенко, который вместе с младшим сыном олигарха Михаилом скрываются от мобилизации в Британии, уже второй раз не явился по повестке в ТЦК.

"Военнообязанный Алексей Петрович Порошенко, 6 марта 1985 года рождения, получил две повестки - 4 сентября и 21 октября, однако оба раза проигнорировал вызов. После этого он был объявлен в розыск", - сообщил собеседник.

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У самого Петра Порошенко подачу в розыск сына комментировать отказались.

Как известно, Алексей Порошенко получил воинское звание лейтенанта запаса. Однако, перед полномасштабным вторжением он выехал в Лондон, откуда не возвращался.

В свою очередь военные обвинили Петра Порошенко во лжи и пиаре на костях погибших бойцов из-за заявления, в котором олигарх сообщил, что лично защищал Киев с оружием в руках, пока все остальные сбежали. Также защитники предложили его сыну, Алексею Порошенко присоединиться к силам ПВО и защищать Киев, а не прятаться в Лондоне.

Ранее военный обозреватель Юрий Бутусов заявил, что Петр Порошенко сказал неправду, когда сообщил, что его сын участвовал в событиях вокруг Иловайского котла. По словам журналиста, Порошенко солгал - Алексея Порошенко под Иловайском никогда не было.