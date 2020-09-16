Представитель президента Украины в АРК объяснил, почему Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крым.

Украинские власти не будут поставлять воду в оккупированный Крым.

Об этом сказал постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в эфире телеканала «Украина 24».

«Наша позиция и позиция многих коллег из профильных органов, и МИД, и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заключается в том, что нельзя подавать воду в Крым до деоккупации полуострова. Факторов мы с коллегами приводим очень много. Среди других это то, что мы таким образом решим главную проблему России как государства-оккупанта, и ничего не будет сдерживать ее от дальнейшей милитаризации нашего полуострова и всего Азово-Черноморского бассейна», - заявил представитель Зеленского.

Он подчеркнул, что, во-вторых, согласно нормам международного права, именно Россия должна обеспечивать оккупированный Крым водой.

«Россия – государство-оккупант, оккупация – это дорого. Никто не приглашал оккупанта на нашу территорию шесть лет назад. Соответственно, согласно международному гуманитарному праву, с четвертой Женевской конвенцией, это обязательства государства-оккупанта", - отметил Кориневич.

Жалобы российских оккупантов на нехватку воды в Крыму

11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставок воды в оккупированный Крым с «пытками и бесчеловечным обращением».

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что" намеренное ведение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств".

Почему в оккупированном Крыму не хватает воды

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Авторы: Андрей Василюк, УНИАН