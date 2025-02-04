Качка подчеркнул, что нужны меры по корреляции товаропотоков.

Несмотря на введение тарифов на импорт из Канады, Мексики и ЕС, о которых провозгласила США, Украина должна продолжать экспорт своей продукции, и работать над отменой торговых ограничений с ближайшими партнерами. Об этом написал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он подчеркнул, что в случае США надо принимать во внимание, что украинский экспорт в 2024 году составил $869 млн - 2,08% всего экспорта. Объемы выросли на 67% по сравнению с 2023 - из-за того, что львиная доля нашего экспорта в США это металл, который начал транспортироваться морем.

"В то же время импорт из США составил $3,4 млрд, или 4,95% от всего импорта в Украину. Цифра огромная, и в ней доминирует безопасностная составляющая и подержанные машины. По логике президента США, Украина заслуживает отмены тарифов, чтобы выровнять торговлю. Вряд ли это наиболее вероятный сценарий. Но есть шансы на прагматическую договоренность с США по тарифам на сталь", - подчеркнул Качка.

Видео дня

Он также подчеркнул, что нужны меры по корреляции товаропотоков - например, когда ЕС ввел защитные меры по стали как реакцию на пошлины Трампа, но под меры ЕС попала и Украина.

"Поэтому главный фокус сейчас - поддерживать и развивать отношения, и снимать тарифы с более близкими торговыми партнерами", - резюмировал Качка.

Как известно, США недавно начали комплексный пересмотр своих торговых отношений. Исполнительное постановление, обнародованное на сайте Белого дома, в частности, предписывает соответствующим ведомствам исследовать причины дефицита торговли Америки с иностранными государствами, выявить несправедливую торговую практику и пересмотреть действующие торговые соглашения.

Сейчас в США введено семь антидемпинговых мер против украинской металлопродукции, и четыре из них были введены еще до 2001 года. В Канаде действуют 2 антидемпинговые меры, однако эта страна временно приостановила их применение к украинскому экспорту.