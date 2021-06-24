Игорь Палица

Одним законом власть автоматически признала всех украинцев преступниками. Речь идет о пресловутом законе о налоговой амнистии, одобренном Верховной Радой. Все сбережения граждан расцениваются им как нелегальные и требуют налогообложения. Даже те, за которые украинцы уже уплатили налоги. И это откровенное вымогательство подается властями как борьба с теневой экономикой. В ее существовании правительство делает виновным тоже украинский народ.

Конечно, наша депутатская группа не голосовала за этот закон, ведь он полностью пренебрегает конституционными правами людей. Каждый украинец теперь должен доказывать, что заработал свое состояние законно. А это является прямым нарушением презумпции невиновности каждого гражданина. Зато, согласно Конституции Украины, никто не может быть признанным преступником, пока его вину не докажут в суде.

Крайне цинично, что принятый провластным большинством закон требует повторного налогообложения сбережений, за которые уже уплачены налоги. Нарушаются не только принципы социальной справедливости, но и украинское законодательство.

Однако власть не просто отбирает у украинцев часть сбережений - правительство подставляет людей под риски преследования. Вся информация о сбережениях украинцев будет поступать в налоговую. Учитывая ее коррумпированность, наши незащищенные персональные данные станут открытыми дверями для злоупотреблений правоохранителей, коррупции и шантажа. Новый закон - это не что иное, как налоговый террор действующей власти против украинцев!

Отбирая у людей часть сбережений в качестве налога, правительство не дает взамен ничего: ни конфиденциальности информации о гражданах, ни иммунитета от расследований правоохранителей. Также государство никоим образом не гарантирует сохранение амнистированных средств украинцев, их защиту от инфляции и инвестирование в надежные прибыльные активы.

Власть не просто отбирает у украинцев часть сбережений - правительство подставляет людей под риски преследования. Вся информация о сбережениях украинцев будет поступать в налоговую

Вот такова истинная сущность нового закона. Ни одного реального шага к уменьшению теневой экономики, в существовании которой виновата как раз именно власть, а не украинцы.

Чтобы бизнес работал "по-белому", должно быть доверие к государству, которое базируется на конкретных гарантиях. Прежде всего, власть должна обеспечить в Украине верховенство права, гарантировать бизнесу стабильное и понятное налоговое законодательство, снизить налоги, побороть коррупцию. Сегодня правительство не дает никаких гарантий, а наоборот стремится забрать последнее у людей, которые тяжело работают каждый день, чтобы прокормить свои семьи, и добросовестно платят налоги.

Следует четко различать эти вещи: конфискация части сбережений украинцев не приведет к детенизации бизнеса. Люди продолжат получать зарплаты в конвертах, а бизнес — работать в тени…

Нет, я не против проведения налоговой амнистии. Но тот закон, который нам предлагает власть, неприемлем. Я убежден, что налоговая амнистия должна быть беспроцентной. Украинцам не надо ничего платить государству, а просто задекларировать деньги и имущество. При этом часть задекларированных средств должна быть инвестирована в защищенные государством финансовые инструменты.

Налоговая амнистия должна быть безусловной. Никаких проверок законности приобретения средств или имущества, никаких расследований и преследований со стороны правоохранителей.

Государство должно предоставить украинцам 100% защиту от утечки персональных данных. И, в конце концов, амнистия должна быть добровольной и осуществляться в несколько этапов. Ведь успех первой волны может привлечь к следующим миллионы граждан.

От того, как власть проведет налоговую амнистию, будет зависеть, какой будет строиться Украина: полицейским государством, где правоохранители терроризируют граждан, экономически успешным и европейским, где люди имеют достойный уровень жизни и чувствуют себя счастливыми.

Я обращаюсь к президенту Зеленскому как гаранту Конституции Украины с призывом не подписывать этот закон. Его необходимо вернуть в парламент на доработку. И начать внесение изменений следует со слова "амнистия". Украинцы - не преступники! Им не нужно помилование от наказания.

Игорь Палица, лидер партии «За майбутнє»

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