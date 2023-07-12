Офис президента дал поручение Секретариату Кабмина разобраться с жалобами гражданина России Сомхишвили, отметил правозащитник.

Обращение гражданина россии Тамаза Сомхишвили, недавно лишенного вида на жительство в Украине, к президенту Владимиру Зеленскому рассматривается секретариатом Кабинета министров Украины и Киевской городской государственной администрацией. Из-за этого было перенесено очередное судебное заседание по делу, в рамках которого Тамаз Сомхишвили требует у Киева $100 млн и угрожает международным арбитражем Украине.

Об этом сообщил присутствующий на судебном заседании правозащитник и волонтер Александр Аронец, который призвал государственные органы обнародовать переписку по делу Сомхишвили.

"Офис президента дал поручение Секретариату Кабмина разобраться с жалобами гражданина россии Тамаза Сомхишвили, который хочет отсудить у Киева $100 млн. или соответствующий кусок столичной земли. Об этом я узнал на заседании Северного апелляционного хозяйственного суда по делу, в рамках которого экс-руководитель "Лукойла" и ряда других российских нефтегазовых компаний Тамаз Сомхишвили судится с КГГА и Киевсоветом и требует выплатить ему "компенсацию" в $100 млн. за разрыв инвестиционного соглашения на реконструкцию Харьковской площади 2007 года, которую компания Сомхишвили не начинала и, по моему убеждению, даже не собиралась начинать. Если же деньги не получится отобрать у Киева, то инвестор угрожает международным арбитражем уже государству Украина на основании того, что в 2007 году он получил британское гражданство (не выйдя из российского)", - отмечает правозащитник.

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По его словам, эти требования были изложены в "открытом письме" Тамаза Сомхишвили к Владимиру Зеленскому, которое в качестве пресс-релиза опубликовало, а затем удалило одно из информагентств.

"Но, как оказалось, удаленные пресс-релизы читают в ОП. И вот, как рассказал на сегодняшнем судебном заседании юрист КГГА, это письмо было принято во внимание ОП, который дал поручение рассмотреть его Секретариату Кабмина, а Кабмин направил обращение в КГГА. Которая в свою очередь что-то (представитель не уточнил, что именно) ответила Кабмину и теперь ожидает ответа от него. И именно поэтому КГГА подала ходатайство на перенос слушаний по делу на 8 августа, которое судья Михаил Черногуз удовлетворил", - продолжает автор блога.

Александр Аронец выразил удивление тем, что Офис президента рассматривает обращение экс-руководителя "Лукойла", "Роснефтекспорта" и других российских нефтегазовых компаний, который требует деньги от Украины.

"Человек, который, по данным Государственной пограничной службы, пересекал границу Украины, используя, внимание, 8 (восемь) российских паспортов. Человека, которого Государственная миграционная служба лишила вида на жительство в Украине. Мне кажется, что обращения такого человека должны быть предметом интереса со стороны СБУ, СВР и ГУР МО. Особенно, если принимать во внимание близость господина Сомхишвили к откровенно враждебному к Украине грузино-российскому олигарху/хозяину Грузии Бидзине Иванишвили. И если принимать во внимание, что, по данным СМИ, Тбилисский авиационный завод, на мощностях которого работает компания Сомхишвили, входит в российский НПК "Штурмовики Сухого", - считает волонтер.

Правозащитник напоминает, что ранее была опубликована четкая позиция Минюста относительно российского гражданства Сомхишвили, информация Службы внешней разведки, ГПСУ и решения ГМСУ.

"Поэтому, предполагаю, что поручение ОП по реагированию на "открытое письмо" может быть только бюрократическими процедурами. Впрочем, если это так, то призываю ОП, Секретариат Кабмина и КГГА обнародовать переписку, чтобы продемонстрировать обществу, что никто не пытается "порешать" в интересах "британского инвестора". Потому что на кону не только деньги киевлян, а в перспективе, и государственного бюджета", - заключает Александр Аронец.