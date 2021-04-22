Александр Кочетков

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко на днях съездил на встречу к Александру Лукашенко в Минск и заявил, что всегда мечтал о знакомстве. К тому самому Лукашенко - лидера соседнего государства, которого Украина официально не признает. Такие визиты недопустимы и вредны для нашего государства.

Во-первых, народный депутат – это официальное лицо, которое имеет особый ранг государственного служащего, эксклюзивные права и обязанности нардепа, а также представляет народ Украины и государство Украина. Какую бы глупость не совершил народный депутат, это автоматически будет ложиться и на страну в целом.

Такие визиты недопустимы и вредны для нашего государства

Существует четко определенный мировой порядок: любая заграничная командировка депутата, любая его встреча с высокопоставленным чиновником другой страны обязательно согласуется Министерством иностранных дел, пишется определенная стратегия, а по возвращении он составляет отчет (с кем какие вопросы обсуждались, и насколько все это соответствовало тому, что планировалось).

Это - не игрушки и не съемки сериала, а государственная политика.

Во-вторых, Лукашенко сегодня в подвешенном состоянии. Он ищет любой повод для собственной легитимации. В то же время Украина сейчас в центре мирового внимания, поэтому любая встреча с любым персонажем из нашей страны повышает легитимность Лукашенко. Тем более встреча с депутатом от провластной партии…

В мире считают, что депутат правящей партии не может не согласовать свой визит с Офисом президента и самим президентом, а потому это будет восприниматься как определенный шаг государственной политики на высшем уровне. Никому не придет в голову, что этот депутат – неконтролируемый и глупый человек.

Это - не забавы и не съемки сериала, а государственная политика

А Лукашенко использует этот визит в собственных целях – ради легитимации себя и в Беларуси, и за ее границами. Такая встреча создает определенный информационный повод, даже если Шевченко и Лукашенко ни о чем не договаривались.

Итак, за счет непутевого народного депутата мы легитимизируем Лукашенко.

Последствия для Украины могут быть печальными: от нас отвернутся наши зарубежные партнеры, которые привыкли реализовывать внешнюю политику осторожно, шаг за шагом, вдумчиво и стратегически. А рядом с ними, оказывается, государство, депутаты которого действуют как шпана, которая делает невесть что. Как с таким государством можно иметь дело?

Сначала какие-то странные утечки информации по спецоперации с "вагнеровцами", теперь с диктатором, которого никто не признает, представитель провластной партии встречается и ведет какие-то переговоры от имени страны... наконец, мы можем остаться один на один с Путиным. В этом заключается угроза, потому что мы, украинцы, предстаем как не полностью ума, а Украина – как неполноценное государство. Таким образом, такое поведение народного депутата - это просто работа на наших внешних врагов.

Еще один вопрос - что Шевченко наговорил Лукашенко. В частности, он заявил, что более трети украинцев (36%) мечтают о таком президенте, как "батька". Если такие слова произносит официальное лицо, это значит, что с нашим населением и избирателем серьезные проблемы: они хотят того, кого не хотят даже в его собственной стране. Тогда опять-таки у цивилизованных стран может встать вопрос: а стоит ли с нами иметь дело, надо ли нас защищать?

Такие заявления бросают тень на все население Украины

Такие заявления бросают тень на все население Украины. Хотя на самом деле они абсолютно ничем не подтверждены и являются какой-то глупой выдумкой (не видел ни одного соответствующего социологического исследования). В лучшие времена даже Путин имел в Украине меньший рейтинг, А откуда такая (36%) поддержка может быть у Лукашенко? Это какие-то фейки и выдумки неадекватного депутата, которые запятнают нашего избирателя и украинское государство в целом.

Мне лично просто стыдно за такие заявления и действия народного депутата Украины.

Чтобы минимизировать негативные последствия этого визита для государства, позиция "Слуги народа" должна быть четкая: этот случай следует разобрать на заседании фракции, причем публично, лучший вариант – исключить Шевченко из состава политической силы и резко осудить его на парламентском уровне.

Решительные шаги нужны еще и потому, что этот инцидент входит в сферу непосредственной ответственности президента Украины. А оказалось, что в Украине внешнюю политику реализует не президент, а некий нардеп Шевченко. Поэтому важно, чтобы в отношении Шевченко были осуществлены хотя бы какие-то административно-аппаратные шаги, чтобы больше никому не хотелось посягать на полномочия президента.

Одна беда – этот депутат не один неадекватный: один из "Слуг" громко празднует дни рождения во время локдауну, другой ездит, куда хочет – в Раде и в конкретной фракции сейчас немало таких. Поэтому, по моему мнению, никакой серьезной реакции со стороны "слуг народа" на поступок своего коллеги мы не увидим.

Александр Кочетков, политический аналитик

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