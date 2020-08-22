Перемирие на Донбассе и обмен пленными: Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Глава государства сообщил, что в список украинцев, которых незаконно удерживает РФ, входят более 20 крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Донбассе и обмен пленными с Россией.

Читайте такжеПротесты не помешают: Зеленский не видит смысла менять Минск на другой город для переговоров ТКГОб этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время разговора Зеленский отметил, что сегодня уже 27 дней, с тех пор как продолжается режим тишины на Донбассе:

"За это время у нас не было никаких боевых потерь, ни один военный не был ранен из-за боевых действий".

Отдельно президент Украины поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц:

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них – отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов".

Кроме того, главы государств также обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны:

"Важным является участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", запланированных в Украине на последнюю декаду сентября".

Президент Турецкой Республики пригласил Зеленского посетить Турцию. Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня.

Обмен пленными на Донбассе: что известно

6 августа стало известно, что предстоящий обмен может произойти по формуле 100 на 100 - об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

22 апреля Зеленский выразил готовность в рамках обмена за одного украинского военного отдавать хоть 100 "беркутовцев".

23 апреля специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен на Донбассе планируется осуществить в формате "всех установленных на всех установленных".

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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Автор: Катерина Шварц