Глава Верховной Рады считает подобные действия правительства "не совсем корректными".

Назначение Юрия Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики в обход парламента не будет способствовать сотрудничеству с правительством.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в интервью одному из телеканалов.

Он подтвердил, что не голосовал за кандидатуру Витренко и объяснил, почему: "Я считаю, что мы или в бизнесе, или в политике. И премия в 170 миллионов, я думаю, что все-таки это некстати для человека, который идет работать на пользу государству".

"Относительно его назначения я, пожалуй, буду не до конца объективным, потому что я представляю Верховную Раду Украины. Но я, во-первых, плохо отношусь к исполняющим обязанности, так как, согласно Конституции, ВР назначает тех или иных министров на должность. Во-вторых, я думаю, что это не добавит эффективности сотрудничеству, когда человек по состоянию на сегодняшний день не поддержан ВР, а его в обход фактически Рады назначают и.о. министра", - сказал Разумков.

Также он отметил, что по поводу назначения Витренко и.о. министра консультации с ВР премьер-министр не проводил.

"Я думаю, что это не совсем корректно. Я сейчас без персоналии Витренко, я говорю в целом. Даже если бы я голосовал за того или иного кандидата, и он не набрал необходимого количества голосов, то моя риторика осталась бы именно такой", - добавил председатель ВРУ.

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В то же время Разумков напомнил, что парламент принял закон, которым запрещается быть исполняющим обязанности более 30 дней.

Смена руководства Минэнерго: что этому предшествовало

20 ноября Кабмин уволил исполняющего обязанности министра энергетики Ольгу Буславец и назначил на эту должность заместителя министра энергетики Юрия Бойко. Буславец исполняла обязанности министра с апреля 2020 года.

17 декабря Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

21 декабря, Буславец сообщила, что подала в отставку с должности первого заместителя министра энергетики.

21 декабря правительство назначило Юрия Витренко временным исполняющим обязанности министра энергетики.

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Автор: Надя Пришляк