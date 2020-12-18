Сам спикер ВР, по его словам, за назначение Витренко 17 декабря также не голосовал.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что могло помешать назначению Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

Отвечая на вопрос о том, что в парламенте не нашлось голосов за назначение Витренко, спикер отметил: "Было много информации о нем. И я думаю, что именно это повлияло на результаты голосования. Потому что было много и, скажем так, недостаточно положительной для него информации, которая, я уверен, повлияла на результаты голосования".

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По его словам, в отношении Витренко на заседании фракции "Слуги народа" была "живая дискуссия".

"Кто-то поддерживал Юрия Юрьевича, кто выступал против. В том числе, звучали вопросы, связанные сначала с 94 миллионами, затем - со 170 миллионами выплаты в качестве бонусов, которые пошли за его прошлую деятельность, организованную им в "Нафтогазе". И уже тогда часть фракции выражала другую позицию, она не поддерживала эту кандидатуру", - отметил Разумков.

В то же время, отметил председатель ВР, для того, чтобы направить кандидатуру на голосование в сессионный зал ВР, должно быть решение фракции.

"Решение фракции - это 50%. 50% как раз было, даже больше, для того, чтобы сделать представление на премьер-министра. А после этого премьер-министр вышеуказанные кандидатуры, все кандидатуры, внес в Верховную Раду Украины", - сказал спикер.

На уточнение, каким был главный контраргумент против Витренко, он ответил: "Я думаю, что именно деньги, полученные в качестве бонусов от "Нафтогаза". Я думаю, что это было то, что разделило зал". Разумков добавил, что он лично за Витренко не голосовал.

Парламентское голосование за Витренко: что известно

17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

В тот же день председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что ВР не поддержала назначение Витренко из-за недостаточной коммуникации с депутатами.

"У него, я считаю, что была ошибка. Обычно, когда министра, особенно, вице-премьера, такого важного министра назначают, то он должен делать встречи со всеми фракциями ... Сказать о своем курсе, что он будет делать, в первую очередь, и так далее", - сказал Арахамия.

В то же время, отметил он, этого не произошло. Арахамия объясняет это нехваткой времени перед завершением в этом году пленарной работы Верховной Рады. "Учитывая это, этого не произошло. И очень многие депутаты вообще чувствуют себя немного обиженными, что они не имели нормальной возможности и "доступа к телу", как говорится, чтобы пообщаться и так далее. Я считаю, что это отняло где 20-30% голосов", - сказал Арахамия.

По его мнению, в январе может снова состояться попытка назначения Витренко. "За этот период можно повстречаться, пообщаться. И, я думаю, можно выносить еще раз", - подытожил он.

В то же время на уточнение, есть ли альтернативные кандидатуры на должность в Министерство энергетики, Арахамия сказал: "Пока нет. Насколько мне известно, что будем пробовать все же мобилизовать голоса за Витренко".

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Автор: Татьяна Поляковская