По словам председателя Верховного суда, с начала года из-за нестабильности и отсутствия независимости с судов уволились около 200 судей.

В Верховном суде обращаются к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю с жалобой на недостаточную денежную мотивацию судей.

Как передает корреспондент УНИАН, на пленуме Верховного суда принято решение призвать власти внести изменения в проект бюджета на 2021 год об увеличении финансирования судебной системы.

Как сообщила на пленуме председатель Верховного суда Валентина Данишевская, с начала года из судов первой инстанции уволились 129 судей, второй инстанции - 68, из Верховного суда - 4 судьи. Она отметила, что это произошло из-за нестабильности и отсутствия независимости судей, что побудило их позаботиться о своем материальном положении и уволиться из судов.

Данишевская также отметила, что в этом году президент привел к присяге 200 судей, и примерно столько же ушли в отставку, поэтому кадровый дефицит остался таким, как был.

Кроме того, она обратила внимание на проблему финансового обеспечения аппарата судов - зарплаты работников суда, расходы на текущую деятельность судебных органов. Данишевская отметила, что в некоторых судах нет денег на почтовую корреспонденцию, а отдельные суды вообще вынуждены прекращать судопроизводство из-за отсутствия средств.

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Также Данишевская добавила, что заработная плата работников аппарата судов крайне низкая, иногда она составляет лишь 5 тыс. грн, что побуждает работников суда увольняться и уходить в коммерческий сектор.

Исходя из этого, на пленуме было принято решение обратиться к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады для того, чтобы увеличить финансирование судебной системы в следующем году, поскольку в текущем году финансирование судебной ветви власти снизилось по сравнению с 2019 годом на 70 процентов.

После завершения пленума председатель Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович в интервью журналистам сказал, что недофинансирование судебной ветви власти связано еще и с тем, что законодатель существенно снизил размер судебного сбора для государственных органов власти и самоуправления при обращении ними в суд.

По его словам, размер судебного сбора был снижен в десятки раз, что привело к дефициту бюджета судов, которые ранее финансировали из спецфонда, в который поступали средства судебных сборов.

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующей компенсации из государственного бюджета законодатель не предусмотрел, а размер судебных сборов для физических лиц, которые судятся с чиновниками, остался на том же уровне.

"И получается так, что если гражданин судится с председателем сельского совета, то он как налогоплательщик оплачивает и судебный сбор, а также услуги адвоката для сельского совета, поскольку теперь законодательство предусматривает защитника для государственного учреждения, в отношении которого есть обращение в административный суд", - сказал Смокович.

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Автор: Дмитрий Хилюк