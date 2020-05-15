Разумков считает, что нынешний состав ВР сделает «весомый исторический вклад» в становление Украины

Спикер поздравил украинцев с 30-летием Верховной Рады Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что нынешний состав сделает «весомый исторический вклад» в становление Украины.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю 30-летия Верховной Рады Украины.

«30 лет назад, 15 мая 1990 года, начала работать Верховная Рада УССР XII созыва, которая позже стала Верховной Радой Украины I созыва. Именно с этого дня начался отсчет работы украинского высшего законодательного органа. Начало работы этого парламента был первым шагом к провозглашению независимости Украины. Уже тогда он принимал судьбоносные решения, которые определили развитие нашей страны как демократического государства, в котором незыблемыми являются права и свободы граждан, свобода слова, вероисповедания и верховенство права», - отметил Разумков.

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В поздравлении отмечается, что одними из первых государственных шагов стали законы «О государственной границе Украины» от 4 ноября 1991 года и «О гражданстве Украины» от 8 октября 1991 года. В январе-феврале 1992 года постановлениями Верховной Рады была определена государственная символика - Государственный гимн, Государственный флаг и малый герб Украины - трезубец.

«За пять лет деятельности первый парламент принял более 1500 законодательных актов. Но, пожалуй, главным достижением было то, что 16 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, а 21 августа 1991 года - Акт провозглашения независимости Украины», - говорится в поздравлении.

«Впереди у нас много задач, и убежден, что Верховная Рада Украины девятого созыва сделает свой весомый исторический вклад в становление Украины», - заявил Разумков.