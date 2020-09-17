Законом предусмотрено, что перед назначением на должность в разведывательный орган кандидат должен пройти психофизиологическое исследование с применением техсредств для фиксации реакций.

Верховная Рада Украины приняла закон»о разведке".

Как передает корреспондент УНИАН, по законопроект № 2412-д проголосовали 258 народных депутатов.

Кто будет заниматься разведкой

Законом определено, что разведывательными органами являются Служба внешней разведки Украины; разведывательный орган Министерства обороны Украины; разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

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В то же время законом предусмотрено, что контрразведывательные подразделения Службы безопасности Украины также могут проводить разведывательные мероприятия для получения информации в интересах контрразведки. Перечень таких подразделений определяет президент Украины.

Также президент Украины определяет организационную структуру разведывательного органа, а общая численность кадров Службы внешней разведки Украины определяется законом. Эта служба осуществляет разведывательную деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической сферах, сфере кибербезопасности.

Согласно закону, непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют руководители, которые назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины.

Законом предусмотрено, что перед назначением на должность в разведывательном органе лицо, а также в определенных случаях, сотрудник проходят психофизиологическое исследование с применением технических средств фиксации реакций человека.

Также законом предусмотрена государственная защита сотрудников разведывательных органов и их близких родственников.

Что разрешается разведывательным органам:

Среди прочего, закон разрешает разведывательным органам использовать счета в национальной и иностранной валютах в банках и других финучреждениях, под оперативным контролем осуществлять передвижение лиц или предметов через государственную границу и использовать сотрудников под прикрытием.

Структуры прикрытия могут создаваться как на территории Украины, так и за ее пределами, в то же время документы таких структур могут содержать полностью или частично ненастоящие сведения о событиях, явлениях и фактах.

В соответствии с определенными основными задачами, украинская разведка должна своевременно обеспечивать потребителей разведывательной информацией, способствовать реализации национальных интересов Украины и противодействовать внешним угрозам нацбезопасности Украины.

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Автор: Надежда Пришляк