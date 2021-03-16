По словам председателя фракции "СН", такие слухи распространяют для создания ощущения нестабильности.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал слухами разговоры о возможности отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос, ведутся ли разговоры о возможности роспуска парламента и возможности отставки Разумкова, Арахамия отметил, что "в политикуме всегда есть какие-то слухи - что-то перезагружать, то правительство, то досрочные парламентские выборы, а сейчас руководство парламента".

По его словам, такие слухи направлены на то, чтобы "провоцировать ощущение нестабильности, которые нравятся, прежде всего, многим оппозиционным политикам".

Арахамия подчеркнул, что парламент продолжает работать.

"Мы работаем, все нормально", - отметил он.

Разумков на должности главы ВР

Разумков стал председателем Верховной Рады 29 августа 2019 года.

При избрании спикером парламента он получил наибольшую за время существования Рады поддержку народных депутатов: за его кандидатуру проголосовали 382 парламентария.

В феврале 2021 года "Украинская правда" сообщила, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту главы парламента действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Издание отмечает, что причина замены спикера - самостоятельность Разумкова. Тот имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

По результатам опроса Центра Разумкова, глава ВР Дмитрий Разумков уступает во втором туре выборов президенту Владимиру Зеленскому, но его готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.

Разумкова спрашивают, планирует ли он участвовать в президентских выборах. Недавно он впервые вплотную приблизился к президенту Владимиру Зеленскому в рейтинге доверия. Сам спикер пока не ответил, будет ли баллотироваться.

Разумкова называют главным соперником Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Между тем, спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.

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Автор: Надя Пришляк