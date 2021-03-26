В партии экс-президента с таким утверждением не согласились.

В возможном срыве поставок в Украину вакцины от коронавируса CoviShield есть вина пятого президента, нынешнего нардепа Петра Порошенко.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет НВ.

В частности, глава Минздрава обратился к присутствующему в студии сопредседателю фракции партии "Европейская солидарность" Артуру Герасимову.

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"У меня просьба обратиться к своему лидеру [Петру Порошенко], чтобы он не поливал грязью вакцину, которую мы закупаем. Большая просьба от меня… Он один раз сказал, а мы потом расхлебываем и не можем получить следующие партии, потому что они [поставщики] в недоумении, они не понимают, говорят - так а что у вас происходит?", - сказал Степанов.

В ответ Герасимов заявил, что Индия приостановила экспорт вакцины CoviShield не только для Украины. По его словам, что украинская оппозиция к этому не имеет отношения.

Что говорил Порошенко о вакцине CoviShield

1 марта на заседании Согласительного совета депутатских фракций и депутатских групп Порошенко раскритиковал действия нынешней украинской власти по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

Порошенко сказал, что украинские врачи отказываются от прививок против коронавируса. "На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, - прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который находится в отчаянии, - потому что г***о привезли. На сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности", - заявил экс-президент.

Реагируя на эти слова, президент Владимир Зеленский сравнил их с погоней Порошенко за собственной популярностью.

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Автор: Юрий Годован